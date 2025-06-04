Уфимца осудили за попытку дачи взятки приставу

В Уфе осудили местного жителя, который попытался подкупить судебного пристава. По данным прокуратуры республики, в ноябре 2024 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ. Не желая исполнять наказание, он предложил приставу взятку в размере 15 тысяч рублей.
Сотрудник, получивший предложение, отказался и сообщил о случае своему начальству. В итоге правонарушитель был задержан в момент передачи денег.
Мужчина признал свою вину. Ему назначили условный срок лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 1 год.