Уфимца осудили за попытку дачи взятки приставу

В Уфе осудили местного жителя, который попытался подкупить судебного пристава. По данным прокуратуры республики, в ноябре 2024 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Суд назначил ему 60 часов обязательных работ. Не желая исполнять наказание, он предложил приставу взятку в размере 15 тысяч рублей.