Радий Хабиров выступил на заседании территориальных органов ФАС России

Обсудили меры, направленные на развитие конкуренции в новых экономических условиях. В Башкортостане состоялось заседание Федеральной антимонопольной службы. Его участников поприветствовал Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил ведомство за тесное сотрудничество в вопросах развития конкуренции.

На заседании речь шла в частности об ограничении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Также обсуждались вопросы регулирования цен на товары, защиты прав потребителей, поддержки предпринимателей.

Наша республика как один из ведущих экономических регионов входит в число лидеров по содействию развитию конкуренции. По итогам прошлого года мы занимаем пятое место. Особое внимание уделяем обеспечению конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок. Здесь по эффективности закупочных процедур республика – на шестом месте. Мы также активно внедряем цифровые механизмы, чтобы обеспечить прозрачный доступ к регулируемым закупкам. Информационная система «Агрегатор торгов малого объёма» показала высокую эффективность и неоднократно признавалась лучшей региональной практикой. Считаю, что наш опыт будет полезен другим регионам для повышения эффективности использования бюджетных средств.

Радий Хабиров, Глав Республики Башкортостан

Глава Башкортостана Радий Хабиров также сегодня провёл рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадием Магазиновым. Стороны остановились на мерах по обеспечению беспристрастного соблюдения требований конкуренции при реализации нацпроектов, контролю цен и тарифов на товары, ограничению монополизма в регионе.

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