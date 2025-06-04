Радий Хабиров выступил на заседании территориальных органов ФАС России

Наша республика как один из ведущих экономических регионов входит в число лидеров по содействию развитию конкуренции. По итогам прошлого года мы занимаем пятое место. Особое внимание уделяем обеспечению конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок. Здесь по эффективности закупочных процедур республика – на шестом месте. Мы также активно внедряем цифровые механизмы, чтобы обеспечить прозрачный доступ к регулируемым закупкам. Информационная система «Агрегатор торгов малого объёма» показала высокую эффективность и неоднократно признавалась лучшей региональной практикой. Считаю, что наш опыт будет полезен другим регионам для повышения эффективности использования бюджетных средств.

Радий Хабиров, Глав Республики Башкортостан