Радий Хабиров выступил на заседании территориальных органов ФАС России

Обсудили меры, направленные на развитие конкуренции в новых экономических условиях. В Башкортостане состоялось заседание Федеральной антимонопольной службы. Его участников поприветствовал Глава Башкортостана. Радий Хабиров поблагодарил ведомство за тесное сотрудничество в вопросах развития конкуренции.
На заседании речь шла в частности об ограничении монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Также обсуждались вопросы регулирования цен на товары, защиты прав потребителей, поддержки предпринимателей.
Глава Башкортостана Радий Хабиров также сегодня провёл рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы Геннадием Магазиновым. Стороны остановились на мерах по обеспечению беспристрастного соблюдения требований конкуренции при реализации нацпроектов, контролю цен и тарифов на товары, ограничению монополизма в регионе.