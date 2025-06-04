Жители Башкирии при подписании военного контракта могут выбрать род войск

Штурмовики, артиллеристы, разведчики, саперы – желающие подписать контракт могут выбрать близкий для себя род войск. Об этом рассказали сегодня в пункте отбора на военную службу по контракту.

Подписать документ могут мужчины от 18 до 65 лет, граждане Российской Федерации как с опытом военной службы, так и без него. Для того чтобы подписать контракт, необходимо оставить заявку и пройти отбор. Подробную информацию можно узнать в военном комиссариате или обратиться в республиканский пункт отбора.