Житель Уфы стал миллионным донором России

Миллионным донором в России стал уроженец Уфы. Сегодня Александру Третьяку вручили памятную статуэтку. Мужчина с 2014 года сдаёт кровь. В его списке восемь донаций. Последняя была зарегистрирована в Единой информационной базе донорства страны как миллионная.

Почетные награды получили и другие жители республики. Среди них Юрий Трошкин из Стерлитамака, совершивший более 90 донаций, Уфимец Артур Чанышев, а также семья Адельмурзиных из Белорецка, ставшая уже донорской династией. В общей сложности они сдавали кровь 218 раз.