Гимнастки из Башкирии завоевали бронзу первенства ПФО

Сразу три медали завоевали башкирские спортсменки на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике. Соревнования проходили в Ижевске. Сразу три коллектива в категориях «девушки», «юниорки» и «женщины» стали бронзовыми призерами состязаний.

Почти 350 воспитанниц спортклуба «Сказка» девять дней будут тренироваться вместе в одном зале. Здесь проходят сборы клуба по эстетической гимнастике. На коврах группы от шести лет до мастеров спорта.

Эта группа готовится к отчетному концерту, который пройдет в середине июня. Им предстоит подготовить 17 танцевальных номеров. Слева младшая и средняя группы – они сейчас на прыжковой подготовке. В конце зала девушки до 14 лет, юниорки до 16 лет и взрослая спортивная группа «Сказка-Орхидея». У них занятие по хореографии. Несколько дней назад три коллектива вернулись в Уфу с бронзовыми наградами первенства Приволжского федерального округа.

Всего на соревнования в Ижевск отправились 8 коллективов «Сказки». За звание сильнейших спортсменок округа боролись более 700 гимнасток в четырех возрастных категориях: до 12 и 14 лет, юниорки и женщины. 4 коллектива младшего возраста выступали в фестивале, который также проходил в рамках соревнований.