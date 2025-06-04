Юная шашистка из Ишимбая покорила Кемер, завоевав серебряную медаль на первенстве мира

Ульяна Тафинцева из Ишимбая завоевала серебряную медаль первенства мира. В Кемере завершился чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В итоге в соревнованиях по спорту слепых 11-летняя Ульяна стала второй.

Так проходит разбор полуфинальной победной партии в исполнении Ульяны Тафинцевой. На соревнованиях в камере выступали десятки сильнейших шашистов из России, Казахстана, Узбекистана, Турции, Польши, Азербайджана, Молдавии. Национальную сборную представляла 11-летняя шашистка из Ишимбая Ульяна Тафинцева. Она отобралась на престижные соревнования благодаря победам на российском турнире среди юниорок до 23 лет.

Первенство мира проходило в два этапа: классическая игра из 7 туров с выходом в полуфинал и финал, в котором юная спортсменка уступила 18-летней сопернице из Узбекистана.

Занимается шашками девочка с 5 лет. Сначала ее тренировала Гульнара Сафина, с 8 лет после уверенного выступления на первенстве страны по стоклеточным шашкам Ульяна занимается под руководством Яниса Сафина.