В Уфе поймали 15-летнего школьника на мопеде без прав

В Уфе сотрудники ГАИ остановили 15-летнего школьника, который катался на мопеде «Альфа» на улице Боровой.

При проверке документов оказалось, что у юноши нет прав на управление мототранспортом. Его родителей вызвали на место задержания, а подростка отстранили от вождения. Транспорт поместили на спецстоянку.

Кроме того, с несовершеннолетним провели беседу в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». Рассматривается вопрос о привлечения родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка.