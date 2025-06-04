Школьники из Стерлитамака побывали в кабинете Радия Хабирова

Панорама Уфы с высоты птичьего полета, героизм башкирских подразделений и памятные вещи для Главы региона. Сегодня Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Стерлитамака Аскара Галимуллина. Вместе с одноклассниками он побывал в рабочем кабинете руководителя республики. Узнали ребята и о тонкостях работы ЦУРа.
Сегодня эти пейзажи предстали перед десятиклассниками Стерлитамакского лицея-интерната №2 в совершенно новом свете. Из кабинета Главы Республики, с высоты птичьего полета, Уфу ребята точно не видели. Обновление столицы, строящиеся сооружения и исторические памятники — у юношей появилась возможность прикоснуться к истории и современности, прослушав мини-экскурсию из уст Радия Хабирова.
Мечта одного из десятиклассников — Аскара Галимуллина — сбылась благодаря его смелости. 2 недели назад, на встрече в парке «Патриот», он спросил у Радия Хабирова, где и как работает руководитель региона.
Школьники с интересом разглядывали залы для совещаний, где принимаются важные решения, и кабинет главы республики, где проходят встречи с высокими гостями.
Радий Хабиров рассказал о героизме башкирских добровольческих подразделений, сражающихся за Родину. Также особое внимание уделил подаренным картинам и фотографиям, они занимают почетное место в рабочем пространстве. Общаясь с подростками, руководитель региона познакомился и с Алмазом Тагировым из Аургазинского района — его отец сейчас защищает нашу страну на СВО.
На память о визите школьникам вручили подарки, сами же ребята передали руководителю региона книгу, которая вышла к 100-летию их лицея. Радий Хабиров поблагодарил их и пожелал успехов в учёбе.
Дальше маршрут экскурсии пролегал в Центр управления республикой. Впервые они узнали о существовании дашбордов — информационных панелей, которые в реальном времени передают информацию о развитии экономики и социальной сферы республики. Им рассказали о работе ситуационного центра, Центра стратегических разработок и Корпорации развития Башкортостана.
Лицей, в котором учатся подростки, в прошлом году отремонтировали по федеральному проекту модернизации школьной системы образования. Но у лицея нет своего полноценного спортивного зала. Радий Хабиров пообещал, когда будет с рабочей поездкой в Стерлитамаке, заедет в гости и посмотрит на месте, как решить эту проблему.
Завершился визит в Центр управления республикой традиционным ударом в рынду — настоящий морской колокол. По словам директора, приглашенные Алмаз Тагиров, Арслан Ишкильдин, Ильнур Салихкулов и Аскар Галимуллин — одни из самых активных ребят и большие патриоты республики. Занимаются спортом, всегда участвуют в общественной жизни школы. Увиденное сегодня для них — еще больший стимул стараться и развиваться, чтобы достичь больших высот в будущем.
Насыщенная экскурсия оставила у школьников массу впечатлений и новый стимул к развитию. Большое внимание глава региона уделяет молодежи — за последний год он провел множество встреч, поддерживая их научные и общественные инициативы. Возможно, спустя годы, с высоты птичьего полета можно будет наблюдать новые значимые сооружения, созданные уже этими, вдохновленными сегодняшним днем, молодыми людьми.