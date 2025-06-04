Школьники из Стерлитамака побывали в кабинете Радия Хабирова

Панорама Уфы с высоты птичьего полета, героизм башкирских подразделений и памятные вещи для Главы региона. Сегодня Радий Хабиров исполнил мечту школьника из Стерлитамака Аскара Галимуллина. Вместе с одноклассниками он побывал в рабочем кабинете руководителя республики. Узнали ребята и о тонкостях работы ЦУРа.

Сегодня эти пейзажи предстали перед десятиклассниками Стерлитамакского лицея-интерната №2 в совершенно новом свете. Из кабинета Главы Республики, с высоты птичьего полета, Уфу ребята точно не видели. Обновление столицы, строящиеся сооружения и исторические памятники — у юношей появилась возможность прикоснуться к истории и современности, прослушав мини-экскурсию из уст Радия Хабирова.

Мечта одного из десятиклассников — Аскара Галимуллина — сбылась благодаря его смелости. 2 недели назад, на встрече в парке «Патриот», он спросил у Радия Хабирова, где и как работает руководитель региона.

Школьники с интересом разглядывали залы для совещаний, где принимаются важные решения, и кабинет главы республики, где проходят встречи с высокими гостями.

Это одно из самых рабочих мест, тут я провожу все важные совещания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров рассказал о героизме башкирских добровольческих подразделений, сражающихся за Родину. Также особое внимание уделил подаренным картинам и фотографиям, они занимают почетное место в рабочем пространстве. Общаясь с подростками, руководитель региона познакомился и с Алмазом Тагировым из Аургазинского района — его отец сейчас защищает нашу страну на СВО.

На память о визите школьникам вручили подарки, сами же ребята передали руководителю региона книгу, которая вышла к 100-летию их лицея. Радий Хабиров поблагодарил их и пожелал успехов в учёбе.

Ко мне сегодня пришли хорошие ребята. Пока ещё скромные, стеснительные. Но буквально через пару лет их плечи расправятся, появится осознанность. Хотя уже сейчас видно, что они правильно воспитаны. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дальше маршрут экскурсии пролегал в Центр управления республикой. Впервые они узнали о существовании дашбордов — информационных панелей, которые в реальном времени передают информацию о развитии экономики и социальной сферы республики. Им рассказали о работе ситуационного центра, Центра стратегических разработок и Корпорации развития Башкортостана.

Лицей, в котором учатся подростки, в прошлом году отремонтировали по федеральному проекту модернизации школьной системы образования. Но у лицея нет своего полноценного спортивного зала. Радий Хабиров пообещал, когда будет с рабочей поездкой в Стерлитамаке, заедет в гости и посмотрит на месте, как решить эту проблему.

Завершился визит в Центр управления республикой традиционным ударом в рынду — настоящий морской колокол. По словам директора, приглашенные Алмаз Тагиров, Арслан Ишкильдин, Ильнур Салихкулов и Аскар Галимуллин — одни из самых активных ребят и большие патриоты республики. Занимаются спортом, всегда участвуют в общественной жизни школы. Увиденное сегодня для них — еще больший стимул стараться и развиваться, чтобы достичь больших высот в будущем.