В Уфе обсудили работу с национальным режимом на рынке закупок

Его задача — поддержать российских производителей, развивать национальную экономику и защищать внутренний рынок. Электронная торговая площадка «Регион» организовала конференцию с привлечением опытных экспертов и представителей различных ведомств. Руководители и специалисты компаний-партнеров смогли задать вопросы, обсудить наболевшие темы и получить консультацию.
Регион
стремится стать не просто площадкой для проведения торгов, а надёжным партнёром
для бизнеса и государства, способствующим развитие экономики и повышению
эффективности использования бюджетных средств.Рустам Латыпов, генеральный директор Электронной торговой площадки «Регион»
В условиях постоянно меняющегося законодательства важно держать руку на пульсе. И электронная торговая площадка «Регион» это понимает.
Сегодняшняя
конференция направлена на то, чтобы обеспечить участников этой конференции
новыми знаниями, практическими навыками. Дело в том, что законодательство в
сфере 223 ФЗ меняется очень стремительно и важно чтобы работающие в сфере
закупок специалисты постоянно обновляли свои знания.Ия Хисматуллина, руководитель образовательных проектов электронной торговой площадки «Регион»
На
конференции выступили практикующие эксперты, представители государственных
органов, ФАС. Специалисты давали ответы на конкретные вопросы, касающиеся
закупок, разбирали кейсы участников.
Анализируя поступающие обращения предпринимателей, видим большой запрос на проведение подобного вида мероприятий, где даются подробные разъяснения, детализируются нюансы в сфере госзакупок, закупок крупных компаний. И очень радует, что наши партнёры, такие как Электронная торговая площадка «Регион», отзывается на потребности предпринимателей.Ильнур Тактаев, заместитель министра предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Компания
представляет цифровую платформу для проведения всех видов закупок, упрощая
процедуру за счет автоматизации процесса.
За 7 лет мы прошли впечатляющий путь от стартапа до лидирующих позиций в сфере закупок по 223-ФЗ. Мы развиваем сервисы для заказчиков и поставщиков, используя функционал искусственного интеллекта и возможности цифровизации. В ближайшее время Электронная торговая площадка планирует получить статус федеральной электронной торговой площадки.Сергей Косолапов, коммерческий директор Электронной торговой площадки «Регион»
Это
откроет для клиентов новые возможности и преимущества.
Сейчас
много платформ, которые помогают и участникам закупок комфортно участвовать в
закупках, и заказчикам. Как раз одной из таких лидирующих платформ можно
отметить компанию «Регион». Это и сама площадка по себе, и комфортное
обслуживание, и сегодня вот мы видим даже такие мероприятия.Елена Балякина, директор юридического агентства «Фаворит», кандидат юридических наук
Завершилась конференция награждением. Электронная торговая площадка «Регион» поблагодарила своих партнёров за многолетнее и плодотворное сотрудничество. Многие организации уже не первый год работают с компанией, развиваясь и двигаясь вперёд вместе.