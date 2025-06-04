В Уфе обсудили работу с национальным режимом на рынке закупок

Сейчас много платформ, которые помогают и участникам закупок комфортно участвовать в закупках, и заказчикам. Как раз одной из таких лидирующих платформ можно отметить компанию «Регион». Это и сама площадка по себе, и комфортное обслуживание, и сегодня вот мы видим даже такие мероприятия.

Елена Балякина, директор юридического агентства «Фаворит», кандидат юридических наук