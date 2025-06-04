В Уфе из роддома выписали первых в этом году тройняшек

Первые тройняшки в этом году выписались сегодня из республиканского перинатального центра. Родились малыши раньше срока. Целый месяц специалисты больницы выхаживали торопыжек, чтобы сегодня домой они уехали полностью окрепшими.

За один день эти малыши сделали семью Хабировых многодетной. Искандер, Радель и Ассель родились 5 мая. Когда молодая мама узнала, что у нее сразу трое детей, мягко говоря, удивилась, сюрпризом эта новость стала и для родных.

Поздравил счастливых родителей министр здравоохранения. Семье вручили цветы и подарки, но главный подарок, конечно, новые члены семьи. У Хабировых уже растет дочь. Теперь она старшая сестра сразу троим малышам. В помощники записывать ее рано, но подмогой для резко возросшей семьи готовы стать дедушки и бабушки.

Беременность у Резеды естественная, малыши появились путем кесарева сечения. В больнице малышам пришлось задержаться на целый месяц, они поторопились увидеть маму. Вес был небольшой, самая миниатюрная оказалась девочка — 1250 граммов. Их сразу перевели в отделение детской реанимации.

При помощи аппарата удалось восстановить собственное дыхание малышей. После этого специалисты приступили ко второму этапу выхаживания торопыжек.

Для того чтобы выходить недоношенных детей, в перинатальном центре созданы все условия. Есть палаты, оснащенные аппаратом для дыхания, где малыши восстанавливаются вместе с мамами. А для тех, кто пока лежит отдельно, предусмотрели искусственную руку, которая имитирует мамино тепло.