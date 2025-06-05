Туристический потенциал Башкирии презентовали в Республике Алтай

Поделились лучшими практиками в промышленности и туризме. В Горно-Алтайске презентовали экономический и туристический потенциал Башкортостана. Делегация нашего региона во главе с премьер-министром Андреем Назаровым находилась в Республике Алтай с рабочим визитом.