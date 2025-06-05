В Башкирии всю ночь искали подростков на мотоциклах

Несовершеннолетние дети не должны выезжать в горную и лесную местность без сопровождения взрослых. Перед любыми поездками необходимо информировать близких о маршруте, времени возвращения и поддерживать стабильную связь. Проверяйте техническое состояние транспорта и обеспечьте запас топлива, инструментов и еды. Убедитесь, что у участников есть заряженные телефоны, навигаторы, аптечка и хотя бы базовые навыки ориентирования. Помните: даже хорошо знакомый маршрут может стать ловушкой в темноте или при ухудшении погоды. Безответственные прогулки могут закончиться трагедией. Берегите себя и своих детей!

Кирилл Первов, председатель Госкомитета РБ по ЧС