В Башкирии всю ночь искали подростков на мотоциклах
В Башкирии загадочно пропали 15 подростков. Группу молодых людей искали всю ночь.
Ребята на мотоциклах потерялись на Инзерских зубчатках. Они отправились утром, но к вечеру домой не вернулись. К спасателям обратились родственники пропавших.
Около пяти утра подростки вышли на связь и сообщили, что находятся у реки Тирлян, но самостоятельно выбраться не могут. Почти два часа группа спасателей добиралась до ребят. Подростков обнаружили в 6 км от села Тирлянский. Их сопроводили до населённого пункта и передали родителям.
Несовершеннолетние дети не должны выезжать в горную и лесную местность без сопровождения взрослых. Перед любыми поездками необходимо информировать близких о маршруте, времени возвращения и поддерживать стабильную связь. Проверяйте техническое состояние транспорта и обеспечьте запас топлива, инструментов и еды. Убедитесь, что у участников есть заряженные телефоны, навигаторы, аптечка и хотя бы базовые навыки ориентирования. Помните: даже хорошо знакомый маршрут может стать ловушкой в темноте или при ухудшении погоды. Безответственные прогулки могут закончиться трагедией. Берегите себя и своих детей!