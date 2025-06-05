В Башкирии помогли бобрёнку и норке

В Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф» помогли бобрёнку и заболевшей норке. Об этом рассказал руководитель организации Дмитрий Стрельников.
На реке Сим обнаружили бобра, который истошно кричал. Его заметили очевидцы и сразу обратились к волонтёрам.
У бобрёнка обнаружили ушибы головы, травму правого глаза. Пришлось изымать его из дикой природы, о чём мы уведомили минэкологии. Щенок упитанный, не обезвоженный. Несколько суток искали по СНГ узкопрофильных специалистов, имеющих реальный опыт по выхаживанию бобров. Оказалось, что такой человек всего один — это известный во всём мире дрессировщик бобров Виктор Сильченко. Благодаря его советам и инструкциям смогли стабилизировать малыша и заняться его социализацией.
Дмитрий Стрельников
А в Акбердино поймали норку, которая пугала детей и убивала курочек. Владельцы подворья поймать зверька самостоятельно не смогли.
Мы приехали на вызов и изловили норку без использования спецсредств. Животное имело значительные травмы ротовой полости, отсутствующие клыки и деформированную нижнюю часть челюсти. Воду пьёт, есть не может. Предварительный диагноз — ожог гортани, сильнейшая интоксикация, и, предположительно, вирусная инфекция. Прогноз плохой.
Дмитрий Стрельников
Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».