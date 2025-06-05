В Башкирии помогли бобрёнку и норке

У бобрёнка обнаружили ушибы головы, травму правого глаза. Пришлось изымать его из дикой природы, о чём мы уведомили минэкологии. Щенок упитанный, не обезвоженный. Несколько суток искали по СНГ узкопрофильных специалистов, имеющих реальный опыт по выхаживанию бобров. Оказалось, что такой человек всего один — это известный во всём мире дрессировщик бобров Виктор Сильченко. Благодаря его советам и инструкциям смогли стабилизировать малыша и заняться его социализацией.

Дмитрий Стрельников