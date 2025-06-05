В Башкирии стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел»

Сегодня, 5 июня, в День защиты окружающей среды, стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел» в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».
Цель акции — объединить усилия россиян ради сохранения природных богатств нашей страны. С 5 по 12 июня вся страна участвует в общей инициативе по защите природы. Организатором выступает общественное движение «Экосистема», которое приглашает всех желающих внести свой вклад в дело защиты окружающей среды.
В Республике Башкортостан запланировано множество мероприятий, включая интересный Экофестиваль в Уфе, проходящий в рамках всероссийской акции «Вода России». Участникам предложат совершить пешие прогулки вдоль живописных водоемов, посетить образовательные лекции и поучаствовать в занимательных эковикторинах.
Отдельное внимание уделено детям и молодежи. Школьники познакомятся с правилами раздельного сбора мусора, поучаствуют в проектах «Водорослям крышка», «Батарейки» и «Бумбатл», направленных на воспитание сознательного отношения к природе.
Также особого внимания заслуживает III фестиваль «Бирский берег», который обещает подарить яркие эмоции зрителям своими концертами и насыщенной экопрограммой.
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан призывает жителей республики присоединиться к акции #марафонзелёныхдел и провести мероприятия с пользой для экологии.
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