В Башкирии стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел»

Сегодня, 5 июня, в День защиты окружающей среды, стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел» в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото №1 - В Башкирии стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел»

Цель акции — объединить усилия россиян ради сохранения природных богатств нашей страны. С 5 по 12 июня вся страна участвует в общей инициативе по защите природы. Организатором выступает общественное движение «Экосистема», которое приглашает всех желающих внести свой вклад в дело защиты окружающей среды.

В Республике Башкортостан запланировано множество мероприятий, включая интересный Экофестиваль в Уфе, проходящий в рамках всероссийской акции «Вода России». Участникам предложат совершить пешие прогулки вдоль живописных водоемов, посетить образовательные лекции и поучаствовать в занимательных эковикторинах.

Отдельное внимание уделено детям и молодежи. Школьники познакомятся с правилами раздельного сбора мусора, поучаствуют в проектах «Водорослям крышка», «Батарейки» и «Бумбатл», направленных на воспитание сознательного отношения к природе.

Также особого внимания заслуживает III фестиваль «Бирский берег», который обещает подарить яркие эмоции зрителям своими концертами и насыщенной экопрограммой.

Забота об экологии является одной из важнейших задач нашего региона. Именно такие инициативы позволяют воспитывать поколение людей, ответственно относящихся к окружающему миру. Эта акция объединяет молодёжь, семьи и пожилых людей в стремлении защитить наше общее будущее. Все желающих приглашаю стать частью большого экологического движения и внести личный вклад в улучшение состояния окружающей среды.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан призывает жителей республики присоединиться к акции #марафонзелёныхдел и провести мероприятия с пользой для экологии.

#Марафонзелёныхдел #экологическоеблагополучие #экосистема

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