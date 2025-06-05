В Башкирии стартовала Всероссийская экологическая акция «Марафон зелёных дел»

Забота об экологии является одной из важнейших задач нашего региона. Именно такие инициативы позволяют воспитывать поколение людей, ответственно относящихся к окружающему миру. Эта акция объединяет молодёжь, семьи и пожилых людей в стремлении защитить наше общее будущее. Все желающих приглашаю стать частью большого экологического движения и внести личный вклад в улучшение состояния окружающей среды.

Нияз Фазылов, министр природопользования и экологии РБ