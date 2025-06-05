В Уфе стартовала пятая «Территория женского счастья»

Уфа на два дня стала «Территорией женского счастья». В столичном Конгресс-холле «Торатау» стартовала Открытая Академия «Территория женского счастья». В пятый, юбилейный раз мероприятие проходит во всероссийском масштабе.

На площадке собрались эксперты, спикеры и известные женщины со всей страны. Участниц ожидает насыщенная программа: лекции, круглые столы, мастер-классы и воркшопы, медицинские консультации и общение с психологами. Подробности смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале БСТ.