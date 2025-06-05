«Только вперёд»: как работают в зоне СВО штурмовики из Башкирии

В зоне СВО бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова продолжают крушить врага на поле боя. Какая она – современная пехота? И что поддерживает наших ребят? Репортаж из зоны специальной военной операции.

Задача – продвинуться вперёд, взять опорный пункт противника, зачистить его и закрепиться. Ждать подхода основных сил, чтобы продолжить наступление.

Трудно всем бывает, я вам так скажу. Просто себя преодолеваешь, идешь вперёд. Знаешь, что происходит, знаешь, что творится. И ни шагу назад, только вперёд, всё. позывной «Мимино»

Три с лишним года продолжается специальная военная операция. На фронте сражаются тысячи защитников Отечества, среди которых самые бесстрашные – пехота, штурмовики. Они первыми идут в бой. Врываются на позиции, отбивают контратаки, метр за метром продвигаясь вперед. Рассчитывают не только на свои силы.

Идём, молимся. Потому что только так мы можем выйти оттуда обратно. Только вера. Мечеть есть, церковь есть. Батюшка приезжает, мулла приезжает. Перед боем мы готовимся, перед заданием. позывной «Конг»

У бойцов разное вероисповедание, но задача одна. Об этом всегда напоминает замполит штурмовой роты с позывным «Зодиак».

Это построили ребята своими силами. Также прислали с Бурзянского района гуманитарную помощь – это ковры для молельни и плакаты, порядок совершения намазов. позывной «Зодиак», замполит штурмовой роты штурмового отряда имени Гази Загитова