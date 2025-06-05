«Только вперёд»: как работают в зоне СВО штурмовики из Башкирии

В зоне СВО бойцы башкирского штурмового отряда имени Гази Загитова продолжают крушить врага на поле боя. Какая она – современная пехота? И что поддерживает наших ребят? Репортаж из зоны специальной военной операции.
Задача – продвинуться вперёд, взять опорный пункт противника, зачистить его и закрепиться. Ждать подхода основных сил, чтобы продолжить наступление.
Три с лишним года продолжается специальная военная операция. На фронте сражаются тысячи защитников Отечества, среди которых самые бесстрашные – пехота, штурмовики. Они первыми идут в бой. Врываются на позиции, отбивают контратаки, метр за метром продвигаясь вперед. Рассчитывают не только на свои силы.
У бойцов разное вероисповедание, но задача одна. Об этом всегда напоминает замполит штурмовой роты с позывным «Зодиак».
Основная подготовка происходит на полигоне, где военнослужащие отрабатывают различные боевые упражнения. Тренируются в огневой подготовке, изучают тактику штурмовых операций, экипируются, проверяют вооружение и боекомплект. В любую минуту может поступить приказ идти на штурм. Бойцы готовы ко всему.