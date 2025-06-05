Событие мирового масштаба. 11 июня в Гафурийском районе официально откроют «золотые гвозди». Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые фиксируют границы временных участков протяженностью более 290 млн лет.

Подробнее о них говорили на конференции в «Башинформе». По сути, «золотой гвоздь» – это точка отсчёта древнего периода, нижняя граница яруса. С момента начала на нем накапливался огромный пласт отложений терригенно-карбонатных пород со слоями вулканических образований и многочисленными скелетными остатками разнообразных животных. В данном случае – морских, поскольку миллионы лет назад на территории нынешнего геопарка протекало море.