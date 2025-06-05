В Башкирии почтили память жертв трагедии под Улу-Теляком

Почтили память ушедших из жизни спустя 36 лет. Под Улу-Теляком прошёл траурный митинг, приуроченный к годовщине железнодорожной катастрофы. В мероприятии приняли участие ликвидаторы последствий трагедии, родственники погибших, представители администраций Иглинского района и города Аши.

На митинге были и выжившие в той ужасной катастрофе. Среди них машинист электровоза Сергей Столяров, который организовывал эвакуацию пострадавших, и Виктор Безверхий – машинист поезда Адлер – Новосибирск.

Железнодорожная катастрофа под Улу-Теляком произошла 4 июня 1989 года на 1710-м километре Транссибирской магистрали, на перегоне Аша – Улу-Теляк. В момент встречи двух пассажирских поездов, следовавших по маршрутам Адлер – Новосибирск и Новосибирск – Адлер, произошёл мощный взрыв. Его причиной стала утечка газа с проходившего рядом газопровода. В результате трагедии 575 человек погибли, свыше 600 получили ожоги и травмы. Одними из первых на помощь пострадавшим пришли врачи Улу-Телякской и Иглинской больниц, пожарные и местные жители.