В Башкирии подросток погиб в горящей машине

В Салаватском районе два подростка серьёзно пострадали в горящей машине. Подробности инцидента рассказали в МЧС региона.

4 июня в деревне Бишевлярово два друга 13 и 15 лет находились в машине ВАЗ-2107, когда она воспламенилась. Пожарных на место происшествия вызывать не стали.

Пострадавшие подростки были экстренно госпитализированы. 15-летний подросток получил ожоги 80% тела и был введён в искусственную кому, однако утром 5 июня он скончался. Его 13-летний товарищ находится в больнице с ожогами 50% тела.

Причина пожара устанавливается. Дознаватели МЧС выясняют все обстоятельства произошедшего.