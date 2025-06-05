В Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня эпоса «Урал-батыр»

8 июня в республике впервые будет отмечаться День эпоса «Урал-батыр». Основная цель – популяризация, распространение и передача древнего эпического памятника молодому поколению. Эту дату закрепили в соответствии с указом главы республики.
Подготовку к предстоящему событию обсудили на расширенном заседании Всемирного курултая башкир. Во встрече, прошедшей в обновленном здании Союза писателей Башкортостана, приняли участие ученые, государственные и общественные деятели.
На заседании было отмечено, что башкиры имеют богатое наследие устно-поэтического творчества, которое передается из поколения в поколение. Среди них особое место по своей древности, объему, содержанию и значению занимает эпос «Урал-батыр».