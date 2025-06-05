В Башкирии обсудили подготовку к празднованию Дня эпоса «Урал-батыр»

8 июня в республике впервые будет отмечаться День эпоса «Урал-батыр». Основная цель – популяризация, распространение и передача древнего эпического памятника молодому поколению. Эту дату закрепили в соответствии с указом главы республики.

Подготовку к предстоящему событию обсудили на расширенном заседании Всемирного курултая башкир. Во встрече, прошедшей в обновленном здании Союза писателей Башкортостана, приняли участие ученые, государственные и общественные деятели.