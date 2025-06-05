Жителей Уфы приглашают на фестиваль «Айда играть»

Сегодня, 5 июня, в Уфе начал работу II Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть». Множество площадок и развлечений ждут жителей и гостей Башкирии до 8 июня.
Как сообщает ИА «Башинформ», с раннего утра на всех площадках выкладываются тысячи игрушек, строятся целые замки, а люди уже начали стекаться на площадь семьями.
В одном из центральных шатров разместились гости из Кирова. Здесь много активностей — готовится мастер-класс по сборке роботов, смонтирован Театр теней, готовы матрешки под раскраску.
Праздник — это всегда хорошо! Детишки любят играть. Ваш фестиваль делает много для популяризации российских игрушек. В прошлый раз кировчане вернулись довольные, говорили, что очень большая проходимость. На этот раз мы привезли много интересного. Это и наши знаменитые куклы с фабрики «Весна». Также у нас будет работать театр теней, несколько предпринимателей привезли игрушки ручной работы, логопедические игрушки. Есть игрушки наивного мира, которые делают из фетра, и тактильные для малышей.
Ксения Гордиенко, центр «Мой бизнес» (Киров)
Илья Кириллов – создатель и автор конструкторов из натурального дерева рассказал про свое ремесло.
Все детали сделаны из натурального гипоаллергенного дерева – бука и покрыты специальным маслом. Все детальки тщательно отшлифованы – гладкие, очень тактильно приятные. Они развивают мелкую моторику и пространственное мышление у ребёнка. Весь дизайн и образы игрушек я придумываю сам. Есть космическая тема, есть наборчики, к примеру, транспорта – автомобили, самолёты, вертолёты и много другого. На этом фестивале я провожу мастер-класс.
Илья Кириллов
Соседний шатер занят кластером игрушек от производителей из Нижнего Новгорода. Они участвуют во второй раз, приехали 13 компаний.
В 2023 году мы приезжали просто как посетители посмотреть на этот замечательный фестиваль, а в этом году мы более организованно подошли, у нас кластер индустрии детских товаров Нижегородской области. Здесь разные игры, игрушки, есть vr-решения, есть технологические решения, световые панели стоят для того, чтобы ребятишки могли развиваться и сами строить. Надеемся, что все понравится и у нас будет много посетителей и гостей, которых мы будем обучать. У нас есть план проведения мастер-классов, ждём всех гостей на нашем стенде и будем развивать знания ребятишек о наших игрушках, показывать, какие у нас товары и как они могут быть полезными для детей. И, конечно же, мы ищем для наших покупателей, клиентов, для того, чтобы развивать сотрудничество с Нижегородской областью.
гости из Нижнего Новгорода
На одной из площадок готовятся провести конкурс игрушек. Организаторы из министерства культуры Башкирии собирают игрушки из всех шатров, а голосовать за лучшую игрушку будут и дети, и их родители, и даже бабушки с дедушками.
«Юные таланты» из Уфы приготовили увлекательную игру, посвященную знанию Башкортостана и Уфы.
Самое главное наше представление на «Айда играть» — это наши разработки, игра-ходилка, которая знакомит детей с родной природой, с родным Башкортостаном. Мы создаём игры, которые знакомят, влюбляют в родной край. Эту игру мы создали для детей и взрослых, для всей семьи. Новиночки — это игры-мемы об Уфе и Башкортостане. В 2023 году мы только создали и представили эту игру, но у нас не успел выйти тираж. В этом году уже у нас есть большой тираж, люди могут приобрести.
Виктория Грицюк, заместитель генерального директора организации
Также на площадке монтируют игру — танковый бой, созданный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Эта игрушка безумно популярная. Мальчики, папы и дедушки очень любят играть в танчики. Здесь будет и демонстрация, и здесь у нас смогут поиграть. Здесь у нас представлены современный американский танк «Абрамс» и российский танк «Армата».