Жителей Уфы приглашают на фестиваль «Айда играть»

В 2023 году мы приезжали просто как посетители посмотреть на этот замечательный фестиваль, а в этом году мы более организованно подошли, у нас кластер индустрии детских товаров Нижегородской области. Здесь разные игры, игрушки, есть vr-решения, есть технологические решения, световые панели стоят для того, чтобы ребятишки могли развиваться и сами строить. Надеемся, что все понравится и у нас будет много посетителей и гостей, которых мы будем обучать. У нас есть план проведения мастер-классов, ждём всех гостей на нашем стенде и будем развивать знания ребятишек о наших игрушках, показывать, какие у нас товары и как они могут быть полезными для детей. И, конечно же, мы ищем для наших покупателей, клиентов, для того, чтобы развивать сотрудничество с Нижегородской областью.

гости из Нижнего Новгорода