В Башкирии из-за укусов клещей пострадали почти 7 тысяч человек

Специалисты добавляют: если человек обнаружил на себе или на ребенке присосавшегося клеща, ему следует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления клеща и доставки его на исследование. Если по какой-то причине обратиться за медпомощью нет возможности, то клеща придется удалить самостоятельно.