В Башкирии из-за укусов клещей пострадали почти 7 тысяч человек

В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали, что в республике жертвами клещей стали почти 7 тысяч человек.

Фото №1 - В Башкирии из-за укусов клещей пострадали почти 7 тысяч человек

В частности, в медицинские учреждения обратились 6568 человек, из которых 2388 — дети.

Специалисты добавляют: если человек обнаружил на себе или на ребенке присосавшегося клеща, ему следует незамедлительно обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства для удаления клеща и доставки его на исследование. Если по какой-то причине обратиться за медпомощью нет возможности, то клеща придется удалить самостоятельно.

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