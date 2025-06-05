Следователи Башкирии назвали причину возгорания машины, в которой пострадали подростки

Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту травмирования и смерти подростков в горящей машине.
Напомним, 4 июня в Салаватском районе в деревне Бишевлярово два друга 13 и 15 лет получили травмы в горящем ВАЗ-2106. 15-летний мальчик был госпитализирован с ожогами 80% тела, помещен в искусственную кому, но скончался на следующее утро. 13-летний ребёнок находится в больнице с ожогами 50% тела.
Предположительно, внутри автомобиля находилась ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. В один момент произошло возгорание горючих паров, скопившихся в салоне машины.
Фото: МЧС по РБ.