Следователи Башкирии назвали причину возгорания машины, в которой пострадали подростки

Напомним, 4 июня в Салаватском районе в деревне Бишевлярово два друга 13 и 15 лет получили травмы в горящем ВАЗ-2106. 15-летний мальчик был госпитализирован с ожогами 80% тела, помещен в искусственную кому, но скончался на следующее утро. 13-летний ребёнок находится в больнице с ожогами 50% тела.