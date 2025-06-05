В Башкирии поприветствовали участниц V Академии «Территории женского счастья»

Сегодня, 5 июня, в Уфе состоялось торжественное открытие V Академии «Территории женского счастья».
Участниц мероприятия уникальным выступлением встретила группа Ay Yola. Председатель попечительского совета благотворительного фонда Каринэ Хабирова отметила, что Академия отмечает пятилетний юбилей.
Мы снова собрались здесь на территории, которая нам каждый раз подсказывает, что мы сами делаем свой выбор, куда нам идти и как нам жить. И здесь все женщины, которые выбирают идти вперёд, которые выбирают развиваться, делиться тем, что они знают, что они умеют, и как себя наполнять. Кто, как не женщины, знают, что любовь приумножается делением. Я благодарю каждую, кто с нами уже в течение этого длительного времени. Мне очень приятно, что наш проект продолжает добрую традицию, которую зародила в нашей стране Валентина Ивановна Матвиенко и создала Женский евразийский форум. Мы все поняли и почувствовали, насколько важно собираться женщинам вместе, делиться своим опытом, знаниями, совершенно в разных областях. И когда спрашивают, о чём же проект «Территория женского счастья», он обо всём: о всех сферах жизни и деятельности не только женщины, но и всех людей. И, конечно же, каждый раз он отвечает на самые важные и нужные темы, которые затрагивают каждую семью и вообще всю нашу страну и весь мир. Наш проект построен таким образом, что сегодня мы с вами погрузимся в самые важные темы. Это и поддержка наших ребят на СВО, и поддержка семей, которые остались здесь. Это демография, это культурный код, через который мы хотим передавать наши ценности. И это, конечно, лучше и быстрее всего можно сделать через креативные индустрии, они очень быстро доходят до нашей молодёжи и вообще до каждого человека в каждый дом, к каждому из нас.Каринэ Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров от имени всех мужчин республики передал слова любви, уважения и бесконечной благодарности.
Я откровенно скажу, что проект «Территория женского счастья» по-настоящему уважаю. Не потому, что автором является моя супруга, потому что проект — это про дело, прежде всего. Это про помощь. За эти годы десятки тысяч женщин смогли получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. «Территория женского счастья» объединила женщин по разным интересам. И здесь решаются иногда даже отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали порой в непростую ситуацию. Проект «Территория женского счастья» — это еще полевой проект. Вот за эти годы команда «Территории женского счастья» провела форум в 45 муниципалитетах нашей республики. Вы знаете, у нас их 63, то есть вам немного осталось, я прошу вот охватить каждый муниципалитет. И везде оказывается реальная помощь людям. Особенно в сельских районах это очень нужно, потому что и медицина современная туда приходит, и замечательные врачи, им всегда говорю «спасибо», и лекторы, и артисты, и возможность пообщаться с интересными людьми. Проект «Территория женского счастья» — это ещё очень интеллектуальный проект. Я вижу, как супруга погружается в него, как вся команда погружается. Он очень умный. Так сложилось ещё, что в последние годы темой «Территории женского счастья» является, конечно, специальная военная операция. Наши парни воюют, и каждый воюющий парень — это либо сын, либо отец, муж, брат. И их провожали туда, на передовую, наши женщины. И только женщины, наши мамы, жёны, дочери, сёстры, понимают, как это тяжело переживать за них каждый день, каждую секунду. И поэтому я очень признателен «Территории женского счастья», что эта тема для нас вообще самая главная. Потому что нам очень важно позаботиться и о парнях, которые воюют, нам ещё очень важно, чтобы республика позаботилась о мамах, о жёнах, о детях воюющих людей. У нас республика дарит миру уникальные проекты. Супруги, мамы объединились – создали организацию «Семь девушек», которые помогают друг другу, организуют гуманитарные конвои. Еще один очень интересный проект — это «Первая юрта», о нем вы все знаете.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото: bashinform.ru