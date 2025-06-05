В Башкирии поприветствовали участниц V Академии «Территории женского счастья»

Я откровенно скажу, что проект «Территория женского счастья» по-настоящему уважаю. Не потому, что автором является моя супруга, потому что проект — это про дело, прежде всего. Это про помощь. За эти годы десятки тысяч женщин смогли получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. «Территория женского счастья» объединила женщин по разным интересам. И здесь решаются иногда даже отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали порой в непростую ситуацию. Проект «Территория женского счастья» — это еще полевой проект. Вот за эти годы команда «Территории женского счастья» провела форум в 45 муниципалитетах нашей республики. Вы знаете, у нас их 63, то есть вам немного осталось, я прошу вот охватить каждый муниципалитет. И везде оказывается реальная помощь людям. Особенно в сельских районах это очень нужно, потому что и медицина современная туда приходит, и замечательные врачи, им всегда говорю «спасибо», и лекторы, и артисты, и возможность пообщаться с интересными людьми. Проект «Территория женского счастья» — это ещё очень интеллектуальный проект. Я вижу, как супруга погружается в него, как вся команда погружается. Он очень умный. Так сложилось ещё, что в последние годы темой «Территории женского счастья» является, конечно, специальная военная операция. Наши парни воюют, и каждый воюющий парень — это либо сын, либо отец, муж, брат. И их провожали туда, на передовую, наши женщины. И только женщины, наши мамы, жёны, дочери, сёстры, понимают, как это тяжело переживать за них каждый день, каждую секунду. И поэтому я очень признателен «Территории женского счастья», что эта тема для нас вообще самая главная. Потому что нам очень важно позаботиться и о парнях, которые воюют, нам ещё очень важно, чтобы республика позаботилась о мамах, о жёнах, о детях воюющих людей. У нас республика дарит миру уникальные проекты. Супруги, мамы объединились – создали организацию «Семь девушек», которые помогают друг другу, организуют гуманитарные конвои. Еще один очень интересный проект — это «Первая юрта», о нем вы все знаете.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан