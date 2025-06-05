В Башкирии предположительно нашли останки пропавшего год назад ребёнка

На место происшествия выезжали следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции. Проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы для установления причины смерти и идентификации личности. По предварительной информации, останки могут принадлежать пропавшему в марте 2024 года 14-летнему подростку. Данная версия будет проверена правоохранителями.