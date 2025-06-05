Радий Хабиров: «Территория женского счастья» объединила женщин»

Я благодарю каждую, кто с нами уже в течение этого длительного времени. Мне очень приятно, что наш проект продолжает добрую традицию, которую зародила в нашей стране Валентина Ивановна Матвиенко и создала Женский евразийский форум. Мы все поняли и почувствовали, насколько важно собираться женщинам вместе, делиться своим опытом, знаниями, совершенно в разных областях. И когда спрашивают, о чём же проект «Территория женского счастья», – он обо всём, о всех сферах жизни и деятельности.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»