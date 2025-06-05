Радий Хабиров: «Территория женского счастья» объединила женщин»

Проект, который помог
десяткам тысяч женщин. В Конгресс-холле «Торатау» продолжает свою работу
юбилейная, пятая «Территория женского счастья». Рожденный в Башкортостане
проект вновь проводится на всероссийском уровне.
Участниц мероприятия ждут
мастер-классы от экспертов из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана.
Радий Хабиров, выступая на открытии «Территории женского счастья», отметил, что
проект является полевым. За годы существования команда ТЖС объехала 45
муниципалитетов.
Проект – это про
дело, прежде всего. Это про помощь. За эти годы десятки тысяч женщин смогли
получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. «Территория женского
счастья» объединила женщин по разным интересам. И здесь решаются иногда даже
отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали порой в непростую
ситуацию.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Программа «Территории
женского счастья» рассчитана на два дня. Пройдут лекции, мастер-классы и
круглые столы. Эксперты из разных областей будут рассказывать о том, как найти
ресурс, об искусстве и бизнесе. И еще много тем, которые интересуют современных
женщин. И, безусловно, один из круглых столов посвятили матерям и женам героев
СВО и тем, кто поддерживает бойцов, защищающих нашу страну.
Я
благодарю каждую, кто с нами уже в течение этого длительного времени. Мне очень
приятно, что наш проект продолжает добрую традицию, которую зародила в нашей
стране Валентина Ивановна Матвиенко и создала Женский евразийский форум. Мы все
поняли и почувствовали, насколько важно собираться женщинам вместе, делиться
своим опытом, знаниями, совершенно в разных областях. И когда спрашивают, о чём
же проект «Территория женского счастья», – он обо всём, о всех сферах жизни и
деятельности.Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»