В Уфе завершились научные чтения памяти Виктора Гацака

В Уфе завершились научные чтения, посвященные памяти известного российского ученого-фольклориста Виктора Гацака. Теперь эстафета передана городу Горно-Алтайску. Об этом рассказали в рамках прошедшего в Уфе международного форума.

Напомним, в Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в течение трех дней были заслушаны научные доклады о фольклоре народов мира. На пленарном и секционных заседаниях выступили не только ученые Башкортостана, но и почетные гости из разных регионов страны.