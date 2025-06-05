В Уфе завершились научные чтения памяти Виктора Гацака

В Уфе завершились научные чтения, посвященные памяти известного российского ученого-фольклориста Виктора Гацака. Теперь эстафета передана городу Горно-Алтайску. Об этом рассказали в рамках прошедшего в Уфе международного форума.
Напомним, в Институте истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН в течение трех дней были заслушаны научные доклады о фольклоре народов мира. На пленарном и секционных заседаниях выступили не только ученые Башкортостана, но и почетные гости из разных регионов страны.
Виктор Гацак известен в научном мире как исследователь традиционной культуры народов России и Восточной Европы. Он является создателем этнопоэтического подхода к изучению типологии фольклора, создателем ряда направлений экспериментальной фольклористики. Под руководством Виктора Гацака защищено 23 кандидатских и 11 докторских диссертаций. Среди них двое ученых из Башкортостана.