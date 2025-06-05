В Уфе прошёл гала-концерт «Академии вокального искусства Аскара Абдразакова»

В этом сезоне были представители не только Республики Башкортостан, но и других регионов России. В течение года участники академии занимались с педагогами-наставниками проекта. Каждый получил не только знания и навыки, но и возможность изучения принципов работы певцов в период подготовки оперных партий, прошёл практику с режиссёрами, дирижёром и оркестром, получил опыт общения с ведущими мастерами оперной сцены.