В Уфе стартовала юбилейная «Территория женского счастья»

Проект, который помог десяткам тысяч женщин. В Конгресс-холле «Торатау» сегодня начала свою работу пятая юбилейная «Территория женского счастья». На площадке собрались эксперты и спикеры из разных отраслей. Насыщенная программа — лекции, круглые столы, мастер-классы — привлекла к мероприятию женщин со всей страны.
То, что проект для женщин открылся этой песней, очень символично. Прекрасный пол был воспет еще в народном эпосе. Считалось, что Хумай делает царём человека, на которого бросает свою тень. Так и современная женщина — главный вдохновитель мужчин. «Территория счастья» — проект, объединяющий тех, кто хочет развиваться и двигаться вперед. Многогранный и мотивирующий.
Радий Хабиров, выступая на открытии территории женского счастья, отметил, что проект является полевым. За годы существования команда ТЖС объехала 45 муниципалитетов, и совсем немного осталось, чтобы осчастливить женщин в каждом уголке республики.
Каждый участок Конгресс-холла сегодня — маленькая территория женского счастья. Где-то рассказывают об искусстве, где-то о креативных индустриях. Конечно, отдельную площадку посвятили матерям и женам участников спецоперации и в целом женщинам, которые поддерживают бойцов на СВО.
Ресурс в любой ситуации искать нужно в себе, говорит психолог Виктория Шиманская. Каждой эмоции есть место, даже раздражению. Проект «Территория женского» счастья учит женщин преображать собственную жизнь.
И действительно, юбилейная территория женского счастья стала международной. На площадках гости из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана и несколько тысяч женщин со всей России.
Более того, организовали площадки, где мамы могли бы оставить детей, пока сами получают новые знания. И конечно, ни одна территория женского счастья, в том числе и выездная, не обходится без врачей. Сегодня также можно было получить консультацию специалистов уфимских клиник, работали психологи, юристы. Желающие могли научиться вышивать и даже оказывать первую помощь.
Не менее насыщенная программа ждет женщин и во второй день — завтра. Участниками проекта, рожденного в нашей республике, за годы его существования стали более 50 тысяч человек. «Территория» объединяет тех, кто хочет двигаться вперед с помощью мягкой силы.