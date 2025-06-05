В Уфе стартовала юбилейная «Территория женского счастья»

Проект, который помог десяткам тысяч женщин. В Конгресс-холле «Торатау» сегодня начала свою работу пятая юбилейная «Территория женского счастья». На площадке собрались эксперты и спикеры из разных отраслей. Насыщенная программа — лекции, круглые столы, мастер-классы — привлекла к мероприятию женщин со всей страны.

То, что проект для женщин открылся этой песней, очень символично. Прекрасный пол был воспет еще в народном эпосе. Считалось, что Хумай делает царём человека, на которого бросает свою тень. Так и современная женщина — главный вдохновитель мужчин. «Территория счастья» — проект, объединяющий тех, кто хочет развиваться и двигаться вперед. Многогранный и мотивирующий.

Мне очень приятно, что наш проект продолжает добрую традицию, которую зародила в нашей стране Валентина Ивановна Матвиенко и создала Женский евразийский форум. Мы все поняли и почувствовали, насколько важно собираться женщинам вместе, делиться своим опытом, знаниями, совершенно в разных областях. И когда спрашивают, о чём же проект «Территория женского счастья», он обо всём: о всех сферах жизни и деятельности. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Радий Хабиров, выступая на открытии территории женского счастья, отметил, что проект является полевым. За годы существования команда ТЖС объехала 45 муниципалитетов, и совсем немного осталось, чтобы осчастливить женщин в каждом уголке республики.

Проект «Женское счастье» — это про дело, прежде всего. Это про помощь. За эти годы десятки тысяч женщин смогли получить реальную помощь, медицинскую, консультационную. «Территория женского счастья» объединила женщин по разным интересам. И здесь решаются иногда даже отдельные судьбы наших дорогих женщин, которые попали порой в непростую ситуацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Каждый участок Конгресс-холла сегодня — маленькая территория женского счастья. Где-то рассказывают об искусстве, где-то о креативных индустриях. Конечно, отдельную площадку посвятили матерям и женам участников спецоперации и в целом женщинам, которые поддерживают бойцов на СВО.

Хотел бы вам всем сказать огромное спасибо за вашу силу, за ваше терпение. Можно было уйти в переживание, а можно было поступить по-другому, как вся республика поступила. Всем вместе собраться и сделать так, чтобы служба наших парней была хоть чуточку легче. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ресурс в любой ситуации искать нужно в себе, говорит психолог Виктория Шиманская. Каждой эмоции есть место, даже раздражению. Проект «Территория женского» счастья учит женщин преображать собственную жизнь.

И действительно, юбилейная территория женского счастья стала международной. На площадках гости из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана и несколько тысяч женщин со всей России.

Более того, организовали площадки, где мамы могли бы оставить детей, пока сами получают новые знания. И конечно, ни одна территория женского счастья, в том числе и выездная, не обходится без врачей. Сегодня также можно было получить консультацию специалистов уфимских клиник, работали психологи, юристы. Желающие могли научиться вышивать и даже оказывать первую помощь.