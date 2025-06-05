В Уфе открылся II Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть»

В Уфе открылся II Всероссийский фестиваль игрушек «Айда играть», который продлится с 5 по 8 июня. Мероприятие проходит на Советской площади. На четыре дня она становится местом детства. Различные активности, тематические зоны: спорт, космос, авиастроение, мультфильмы и многое другое. В то же время это площадка для обсуждения будущего отечественной игрушки. В столицу приехали федеральные специалисты и представители отрасли. Вместе с Радием Хабировым они приняли участие в открытии фестиваля и пленарном заседании.

Эти ребята с утра пошли не в гости. А откликнулись на призыв «Айда играть». И первыми их встретили любимые герои. В студии «Союзмультфильм» можно создать собственную анимацию или привнести краски в жизнь, например, Винни-Пуха. Родители далеко не ушли, сосредоточенно творят рядом.

«Айда играть» — площадка, переступив порог которой попадаешь в мир детства. Активности на любой возраст. И, конечно, огромное количество игрушек. Тут родителям придется проявить навыки переговорщиков в поиске компромисса.

Мастер-класс по плетению кос от Радия Хабирова. Куклы, кстати, родом из Кировской области. Глава Башкортостана пообщался с производителями, в том числе с башкирскими компаниями. В республике работают 80 производств. И количество подобных предприятий будет расти. На представленные игрушки Радий Хабиров смотрит и как руководитель региона, и как отец.

Многие предприятия приходили и на «Инвестчас», с кем-то встречались во время рабочих поездок. За более чем 20 лет производства руководители семейного предприятия «Умка» могут смело сказать: на их игрушках и развивающей мебели выросло поколение. И продолжают учиться в школах и детских садах по всей стране. Отличие в цене в разы с импортным аналогом. Но в начале пути, не скрывают, приходилось выживать. Сейчас уже помогают и они, трудоустраивают людей с ОВЗ, и им.

Компания «Умка» входит в 10-процентную долю российских производителей игрушек. Всё остальное — это иностранные товары. Поддержка и развитие отечественных производителей стало темой пленарного заседания, где встретились представители отрасли, руководители федеральных ведомств и профильных региональных министерств. О детских игрушках по-взрослому серьёзно.

Справедливо, что производство такой продукции стало креативной индустрией. Ведь игрушки — важная часть воспитания детей, которые в будущем станут отвечать за развитие нашей страны. Фестиваль «Айда играть!» — это площадка для объединения энтузиастов, которые стремятся продвигать эту тему. Не сомневаюсь, что форум будет актуален и в перспективе, а ассортимент качественных российских игрушек будет только расти. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках фестиваля прошло подписание между Башкортостаном, Нижегородской и Кировской областями. Там сохранилось и развивается производство игрушек. В республике же создан кластер, который нацелен на межрегиональное развитие.

Игрушки – это очень важный, стратегический продукт. И об этом секторе экономики нужно заботиться. Игрушки и игры должны быть ещё и доступными нашим жителям. Поэтому в числе мер поддержки пора задуматься о специальных преференциях для этой индустрии. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан