В Уфе ростовщик выдавал кредиты под 120%

В Уфе начали судить скандально известного ростовщика. Десятки людей стали жертвами предприимчивого коммерсанта, который выдавал деньги в кредит со ставкой свыше 100%. С должниками у него был разговор короткий: не выполнил условия договора — отдавай всё, что имеешь. Банкир не щадил даже семьи с детьми, которые в итоге оставались на улице. Предприниматель в свою защиту заявлял: люди сами согласились на кредитные условия.

Уверенной походкой коммерсант Ирек Сайфутдинов заходит в зал Октябрьского районного суда Уфы, где его ждут те, кого он в буквальном смысле оставил на улице, лишив единственного жилья. Но на его лице невозможно было разглядеть ни капли раскаяния.

Присутствовать на суде смогли не все обманутые заёмщики — кто-то просто не дожил до начала процесса. Ирек Сайфутдинов не стеснялся выдавать деньги даже пенсионерам. Валентина Бакунова лишилась жилья в 2015 году после того, как взяла заём в компании «ИРСАкредит» под 96% процентов годовых. Долг платила вовремя. Но при первой просрочке из-за финансовых трудностей на неё тут же подали в суд. Причём о разбирательствах Валентина узнала только в тот момент, когда приставы пришли выселять её из квартиры.

И таких пострадавших, как Валентина Бакунова, десятки. Все они обратились с заявлениями в полицию. Люди говорят, что договор был составлен хитро: сначала они платили за пользование кредитом, а только последний взнос оплачивали сам долг. Кроме того, в документе была прописана информация о ставке, пусть и мелким шрифтом. А она могла достигать 120%.

В ходе следствия выяснилось, что заключать подобные сделки Сайфутдинов вообще права не имел — у него не было лицензии. Следствие шло долгих 6 лет. За это время Сайфутдинов был вначале помещен в следственный изолятор. После отпустили под домашний арест. Сам коммерсант не сомневается в своей правоте. Говорит, что никто не заставлял заемщиков насильно подписывать документы.

Месяцем ранее начали судить еще одного ростовщика — Павла Кантора. У него аналогичная история. Бизнесмен также выдавал кредиты под кабальные проценты. И тоже под залог квартиры.

В материалах уголовного дела только у Сайфутдинова 50 пострадавших. И это малая часть. Многие не верят, что смогут вернуть жилье, проданное с молотка. Но если вина ростовщика будет доказана, то все сделки аннулируют, а значит, имущество вернут прежним хозяевам.