В Башкирии ужесточили требования к жертвоприношению на Курбан-байрам

Только идентифицированное животное в сопровождении ветеринарных документов можно будет принести в жертву на Курбан-байрам. Накануне священного праздника специалистами районных ветеринарных станций была проведена подготовка скота к предстоящему убою.
Что включало в себя диагностические исследования и карантинные мероприятия и непосредственно идентификацию. Сам процесс жертвоприношения будет осуществляться также под присмотром ветеринаров. После завершения ритуала на всех площадках в республике будет осуществлен сбор и утилизация отходов животного происхождения.
Курбан-байрам — один из главных праздников у мусульман. Основной его ритуал — жертвоприношение. Для тех, кто планирует это сделать в Уфе, в течение дня будут работать две площадки ветеринарного контроля. Около ТЦ «Караван» в Жилино и возле северного автовокзала. В этот день в столице республики будут работать 23 мечети.