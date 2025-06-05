В Башкирии ужесточили требования к жертвоприношению на Курбан-байрам

Только идентифицированное животное в сопровождении ветеринарных документов можно будет принести в жертву на Курбан-байрам. Накануне священного праздника специалистами районных ветеринарных станций была проведена подготовка скота к предстоящему убою.

Что включало в себя диагностические исследования и карантинные мероприятия и непосредственно идентификацию. Сам процесс жертвоприношения будет осуществляться также под присмотром ветеринаров. После завершения ритуала на всех площадках в республике будет осуществлен сбор и утилизация отходов животного происхождения.