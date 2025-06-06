Житель Уфы похитил девушку, которая не хотела выходить за него замуж

В Кушнаренковском районе произошёл вопиющий случай. 27-летний парень похитил 19-летнюю девушку, которая не отвечала ему взаимностью.

27 мая в полицию обратилась мама похищенной девушки. Накануне около четырёх часов дня у дома семьи парень насильно затащил девушку в машину и увёз в неизвестном направлении. Описанный автомобиль был найден правоохранителями на трассе возле селя Языково. Девушка сама заметила инспекторов ДПС, рассказала о произошедшем похищении и попросила помощи.

Злоумышленником оказался ранее судимый житель Уфы, который находится в федеральном розыске за уклонение от отбытия наказания в виде 1 года лишения свободы за повторное пьяное вождение. Он работал с сообщником и хотел увезти девушку в Туймазинский район.

К счастью, похитители были задержаны. Суд принял решение поместить парня под стражу до 27 июля.