В Башкирии мужчина угнал машину и свалился на ней в кювет

5 июня в деревне Константиновка зарегистрировали пьяное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в ГАИ.

В кювете был обнаружен автомобиль «ЗАЗ Сенс» и 30-летний пьяный житель Стерлитамака. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, а машину он угнал у 29-летнего знакомого.

Как установили правоохранители, мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Вскоре 30-летний мужчина решил поехать в магазин и взял машину товарища без разрешения. Так как он был в состоянии опьянения, поездка долго не продлилась – горе-водитель съехал в кювет.