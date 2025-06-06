Радий Хабиров принял участие в сабантуе в Хайбуллинском районе

В Башкортостане сегодня отметили Курбан-байрам. С одним из главных мусульманских праздников жителей республики поздравил глава региона. Радий Хабиров подчеркнул, что этот благословенный день служит напоминанием о важных ценностях ислама — творить добро, идти по пути духовного очищения и мира. Саму же праздничную молитву глава республики совершил в мечети села Акъяр. А после этого Радий Хабиров поздравил тружеников села с окончанием посевной.

К молитве в мечети Жамиг села Акъяр сегодня призывал Верховный муфтий республики Айнур Биргалин. В одном ряду с местными прихожанами и глава Башкортостана. Свой рабочий день Радий Хабиров сегодня начал с посещения Хайбуллинского района. И первым делом отправился в мечеть, поздравить мусульман со священным праздником Курбан-Байрам.

Уважаемый муфтий Айнур-хазрат! Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам! Это главный праздник ислама. В этот день все мы молимся за наши семьи, за наших родных и близких. В этот день мы понимаем главные ценности ислама — добро, милосердие. В этот день мы помогаем тем, кто больше всего в этом нуждается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не только Курбан-байрам праздновали сегодня хайбуллинцы. В Акъяре прошёл ещё Сабантуй. Посевная позади, пора подводить итоги весенне-полевых работ. Право поднять флаг Сабантуя по традиции предоставляется лучшим труженикам села.

Яровой сев в Хайбуллинском районе провели на площади более 70 тысяч гектаров. На полях работало 186 единиц техники. Более 80-ти сельхозпредприятий заложили фундамент под урожай 2025 года. Передовикам на сабантуе по традиции награды. Самые почётные — от главы республики.

Многодетным мамам глава республики вручил медали «Материнская слава». Среди награждённых медалями генерала Шаймуратова участники специальной военной операции. Радий Хабиров выразил бойцам слова глубокого уважения и благодарности.

Уважаемые хайбуллинцы, так сложилось, что уже четвёртый год идёт специальная военная операция. И, конечно, для нас сейчас самое главное — поддержать наших воинов, которые выполняют свой долг. Вот сегодня перед нами сидят наши воины, они отслужили, они выполнили свой долг, я хочу вам сказать, и в лице вас тысячам, десяткам тысяч воинов, что вы самые главные люди для нас. Мы вами гордимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Программа Сабантуя в Хайбуллинском районе была очень насыщенной на спортивные состязания, народные и традиционные игры. Кульминацией праздника плуга традиционно стали конные скачки.

Вторым заездом на старт вышли лошади башкирской породы. Среди наездников 10-летний Рафис, победитель прошлого года, и действующий вице-чемпион Нургиза, ей тоже 10 лет. Сильнее вновь оказался юный всадник Рафис.

Программа Сабантуя с годами пополняется новыми играми и состязаниями. Неизменными остаются традиционные виды, без которых уже тяжело представить праздник плуга. Вот, к примеру, национальная борьба куреш. Как же без чемпиона, который по итогу поднимет над головой главный приз — барана.