В Башкирии с размахом отметили Курбан-байрам

Важный и светлый праздник. Мусульмане Башкортостана отметили Курбан-байрам. Этот благословенный день также известен как Ид аль-Адха и символизирует жертвенность, милосердие и единство. Традиционно центральным местом торжеств стала мечеть Ляля-Тюльпан, где проповедь для верующих прочитал Верховный муфтий страны Талгат Таджуддин.

Верующие начали приходить в мечеть задолго до основной проповеди. Среди мусульман — настоящая палитра национальностей.

В Индии, Пакистане, Бангладеш праздник называют Ид аль-Адха, а также праздник благословения. Арман Шайн

Суть этого праздника заключается в том, чтобы покончить со злом и негативом внутри себя. Это праздник веры и следования Сунне. Я хотел бы пожелать каждому всего наилучшего и посылаю множество благопожеланий. Кхан Фаиз

Из какой бы страны ни были — язык веры един для всех. В мечети безостановочно идут чтения аятов из Корана и возвеличивают Всевышнего. Все, кто пришел на праздник, будто чувствуют прилив сил.

Курбан-байрам отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам и знаменует собой окончание хаджа, т. е. паломничества в Мекку. С проповедью для верующих традиционно выступил верховный муфтий страны Талгат Таджуддин.

Праздник жертвоприношения отсылает к пророку Ибрахиму, который едва не принес в качестве подношения своего сына, но в последний момент был остановлен Всевышним. Тогда на алтарь положили овцу. Эта традиция сохранилась и по сей день. Животных к празднику в Уфе готовят на территории Северного автовокзала. Ветеринарный контроль прошли почти 500 баранов. Треть мяса нужно использовать для угощения своей семьи, треть — подарить соседям и родственникам, а оставшееся раздать в качестве милостыни. Продавать жертвенное мясо категорически нельзя.