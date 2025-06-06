В Уфе в Конгресс-холле «Торатау» прошла юбилейная «Территория женского счастья»

Проект, который помог десяткам тысяч женщин. В Конгресс-Холле «Торатау» завершился форум пятой юбилейной Территории женского счастья. Рожденный в Башкортостане проект вновь прошёл на Всероссийском уровне. На площадке мероприятия для участниц были организованы мастер-классы, лекции, круглые столы, выставочные зоны.

Самые юные могли провести время в уютной «Территории детства». Также гостей ждала одна из самых востребованных площадок «Территория здоровья», где можно было получить бесплатные консультации специалистов уфимских клиник, работали психологи, юристы. Стоит отметить, что площадка форума привлекла не только женщин, но и мужчин.

За годы существования команда «Территории женского» счастья объехала 45 муниципалитетов. Участниками проекта стали более 50 тыс. человек. Юбилейный форум впервые вышел на международный уровень. На площадках были гости и эксперты из Мексики, Дубая, Беларуси, Узбекистана, Омана.