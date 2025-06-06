В Уфу приехали герои «Спокойной ночи, малыши»

Филя даже попытался освоить башкирский язык. В башкирской столице продолжается Всероссийский фестиваль «Айда играть». Мастер-классы, игры, театральные представления, создание собственных мультфильмов. Праздник, который радует и детей, и взрослых.

Несмотря на реализм полёта, это самый безопасный способ взглянуть на нашу землю с высоты. Путешествие по бескрайним просторам Вселенной, не вставая со стула, предлагает уфимский планетарий. А в соседней зоне уже можно освоить азы роботостроения и испытать машины в деле.

Культурная программа тоже имеется. Музей музыки имени Фёдора Шаляпина приготовил мастер-классы. Все так или иначе связаны с искусством.

Богатая история есть не только у искусства, но даже у детских игр. На фестивале представили национальные башкирские забавы. Кто бы мог подумать, что современных детей и даже взрослых так увлечёт старинная игра в кости «Ашык». Да так, что собрался целый турнир. Возрождает забытое занятие Зиля Лира. А научила её ещё в пять лет бабушка.

На фестивале можно не только приобрести игрушки, но и сделать их своими руками, собрав за все дни фестиваля целую коллекцию. Но как здесь не вспомнить о своём детстве и тем, кто давно уже не ребёнок? У каждого из нас были любимые игрушки.

Этот фестиваль не только для детей, он также интересен и для их родителей, поскольку мы все родом из детства. У меня была любимая кукла «Кристина», ей уже больше 40 лет, есть у меня гармошка моя любимая. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Филя — звезда опытная. От провокационных вопросов уходить научен. Но на ушко всё же что-то интервьюеру шепнул. Герои «Спокойной ночи» посещают уже второй фестиваль вместе со своими напарниками. Взрослые рассуждают, чем отличаются детства разных поколений?