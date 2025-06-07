В Башкирии подростки столкнулись на питбайках: есть погибший

В Татышлинском районе в результате лобового столкновения двух питбайков погиб 15-летний подросток. 16-летний мальчик находится в критическом состоянии.

Как сообщили в МЧС Башкирии, авария произошла накануне поздним вечером на просёлочной дороге между селами Верхние Татышлы и Новокайпаново. Один из подростков от полученных травм скончался на месте. Другой, студент Нефтекамского машиностроительного колледжа, был госпитализирован с многочисленными переломами.