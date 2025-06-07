Глава Башкирии рассказал об участнице программы «Герои Башкортостана»

Радий Хабиров в своей рубрике #ЖЗЛ_Башкортостан поделился историей об одной из участниц программы «Герои Башкортостана».

Зинера Слабожанко, посвятившая 22 года своей жизни службе в армии, имеет большой опыт работы медсестрой. Она оказывала помощь солдатам на фронтах Чечни, Сирии и СВО. Несмотря на свою хрупкость, Зинера Наиловна неоднократно выносила раненых с поля боя, спасая жизни бойцам.

Награды на форме Зинеры свидетельствуют о её смелости и профессионализме. Среди них медали за участие в специальной военной операции, в конфликте в Сирии, а также «За возвращение Крыма» и «За воинскую доблесть» I и II степеней Луки Крымского.

В 2023 году Зинера вышла на военную пенсию, но отдыхать не планирует. Вернувшись в родную Башкирию, она быстро нашла применение своему опыту. В настоящее время она работает социальным координатором в филиале Фонда «Защитники Отечества», помогая ветеранам и поддерживая семьи военнослужащих.

Зинера Наиловна стала одной из 150 полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана» и была приглашена на финальный этап.

В скором времени будет выбрано 70 финалистов. Радий Хабиров поблагодарить всех женщин, которые помогают нам приближать победу как на фронте, так и в тылу.