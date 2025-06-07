У жителя Уфы конфисковали мотоциклист за повторное пьяное вождение

В Уфе 18-летний парень лишился своего мотоцикла за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным ведомства, в августе 2024 года он уже имел административное наказание за похожее нарушение. Тогда его мотоцикл «Honda CBR 150» остановили сотрудники ГАИ. Нарушитель также оказался пьяным и без водительских прав.
В результате суд назначил ему 110 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, в течение двух лет. Мотоцикл конфисковали в доход государства.