У жителя Уфы конфисковали мотоциклист за повторное пьяное вождение

В Уфе 18-летний парень лишился своего мотоцикла за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Фото №1 - У жителя Уфы конфисковали мотоциклист за повторное пьяное вождение

По данным ведомства, в августе 2024 года он уже имел административное наказание за похожее нарушение. Тогда его мотоцикл «Honda CBR 150» остановили сотрудники ГАИ. Нарушитель также оказался пьяным и без водительских прав.

В результате суд назначил ему 110 часов обязательных работ и запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, в течение двух лет. Мотоцикл конфисковали в доход государства.

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