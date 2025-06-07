Кот Басик из Башкирии завоевал сердца гостей фестиваля «Айда играть»

Многие участники фестиваля «Айда играть» были приятно удивлены, узнав, что этот популярный персонаж с любовью создается в Башкирии.

Компания, выпускающая игрушки с образом Басика, была основана в 2019 году. Сначала был запущен цех в Мелеузе, а затем производство перенесли в Кумертау.

Предприятие активно пользуется поддержкой республики: статус резидента на территории опережающего развития «Кумертау» предоставляет льготы, а субсидии от регионального министерства промышленности позволяют закупать современное оборудование. Это яркий пример того, как меры государственной поддержки могут помочь местным производителям в создании качественной продукции.

Руководитель компании Евгений Иванов отметил, что их игрушки безопасны, долговечны и приносят радость детям.

Сегодня Басик — это не только плюшевые игрушки, но и подушки, рюкзаки, комиксы, а также мультсериал, который уже насчитывает четыре сезона.