В Уфе поймали 14-летнего водителя питбайка без прав

В Уфе инспекторы ДПС задержали 14-летнего подростка, который катался на питбайке без водительских прав. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

В рамках профилактических мероприятий «Не рули, малай!» сотрудники остановили питбайк «BSE», за рулем которого находился 14-летний водитель.

В ходе проверки выяснилось, что подросток не имеет водительских прав и никогда их не получали. На место происшествия вызвали родителей, а несовершеннолетнего отстранили от управления транспортом.

В отношении родителей административные материалы направлены для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание ребенка.