Радий Хабиров поддержал участницу проекта «Герои Башкортостана»

Радий Хабиров в соцсетях пожелал удачи участнице проекта «Герои Башкортостана» Зинере Слабожанко. Женщина посвятила службе в армии 22 года, работала медсестрой, спасала жизни солдат на фронтах Чечни, Сирии и СВО. Среди её наград — медали «Участнику СВО», «Участнику военной операции в Сирии», «За возвращение Крыма», «За воинскую доблесть» первой и второй степеней, Луки Крымского.

Сейчас Зинера Слабожанко трудится социальным координатором в филиале Фонда «Защитники Отечества». Она вошла в число 150 полуфиналистов проекта «Герои Башкортостана», которых пригласили на очный этап. В ближайшее время определятся 70 финалистов. Глава республики поблагодарил её за женскую службу, за добрые дела и помощь людям.