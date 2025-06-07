В 15 районах Башкирии с размахом отметили Сабантуй

Сегодня еще в 15 районах республики прошли праздники плуга. Окончание весенне-полевых, как и положено, отмечают с размахом. Сабантуи — повод, в первую очередь, поблагодарить аграриев. Однако многие посетители именно там впервые знакомятся с сельским хозяйством.

Сабантуй уже давно больше, чем праздник плуга, — возможность прикоснуться к богатой культуре башкирского народа. С самого утра на праздничной поляне в Уфимском районе звучали народные песни и проходили выступления в национальных костюмах. Для некоторых посетителей едва ли не всё представленное — в новинку. Например, так близко увидеть настоящих пчел, которые добывают мёд.

Сабантуй Уфимского района собрал на площадке представителей всех сел, окружающих башкирскую столицу. Праздник по-настоящему объединяет, говорят организаторы. Здесь, помимо юрт со всевозможными ремесленными поделками, представили и то, что делают волонтеры для военнослужащих в зоне спецоперации.

Только из Булгаковского сельсовета на СВО отправили 16 гуманитарных конвоев. Ну и какой же сабантуй без спортивной программы? Кроме спортивных баталий, на площадке было множество развлечений для всех возрастов.