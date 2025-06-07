Памятник Салавату Юлаеву закроют на реставрацию до 2027 года

Памятник Салавату Юлаеву закроют на реставрацию с 30 июня. Монумент будет демонтирован и перевезен в специальный цех. К проекту привлечены ведущие эксперты федерального масштаба. Открытие обновленного памятника планируется в октябре 2027 года и будет приурочено к его 60-летию.

Несколько лет назад специалисты профильных комиссий выявили аварийные элементы в структуре памятника, фундаменте и кургане. Повреждения, в основном, коснулись лакокрасочного покрытия, металлоконструкций и несущих элементов. Причины дефектов — старение материалов и отсутствие капитального ремонта.