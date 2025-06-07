В Уфе прошел мастер-класс по адаптивным видам спорта для бойцов СВО

В Уфе прошел мастер-класс по адаптивным видам спорта для ветеранов СВО. Мероприятие состоялось в республиканском центре комплексной реабилитации на базе санатория «Зеленая роща».

Команда Башкортостана, состоящая из ветеранов спецоперации, продемонстрировала бойцам мастерство в таких видах спорта, как волейбол сидя, настольный теннис, дартс, стрельба из электронно-звукового оружия, пауэрлифтинг.

Уже в конце недели команда из республики отправится в Ижевск на «Спартакиаду среди ветеранов боевых действий, участников СВО» по Приволжскому федеральному округу. Ребята много тренируются и готовятся участвовать в соревнованиях по разным видам спорта.