В Башкирии дикий кабан едва не погиб на мусульманском кладбище

Представители Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» рассказали о необычном случае, который произошёл на мусульманском кладбище в Уфе.

В день празднования Курбан-Байрама недалеко от мечети на кладбище застрял дикий кабан. Зверь напоролся задней лапой на пику оградки. К счастью, очевидцы заметили пострадавшее животное и обратились к специалистам.

Прибывшие ветеринары обездвижили кабана, а после сняли с ограды. Специалисты обработали и зашили рану, а после оставили кабана в привычной среде обитания в Уфимском районе. Так как свиньи обладают высокой устойчивостью к наркозу, вреда кабану не причинили.