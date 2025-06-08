Гости «Айда играть» в Уфе поделились впечатлениями о мероприятии

На Советской площади в Уфе проходит четырёхдневный фестиваль игрушек «Айда играть». Мероприятие встречает гостей из самых разных уголков России. В беседе с ИА «Башинформ» впечатлениями поделились участники и зрители фестиваля.
Перед выступлением я прошелся по рядам, купил деревянный конструктор для маленькой дочки - развивающие игрушки у нас приоритете, и еще пистолет, стреляющий резиночками, для себя. О похожем с детства мечтал! Этот праздник возвращает в детство. Мы, взрослые, почти разучились радоваться. А детей приводят в восторг рядовые вещи: они просыпаются утром и просто радуются новому дню.Загир Зайнетдинов, лидер популярной группы ZAINETDIN
В мероприятие, которое инициировал ваш Глава Радий Хабиров, сначала многие не верили, а сейчас это самая большая игротека в России, куда приходят тысячи семей. В рамках форума мы провели совещание, обсудили как сделать так, чтобы таких игрушек было больше, чтобы мы знали своих производителей, появлялись большие национальные бренды, чьими игрушками играли миллионы детишек. Мы ведем игру за будущее, ведь игры развивают способности и возможности. Дети, увлекающиеся конструкторами, становятся архитекторами, а кто «лечит» близких игрушечными пластырями и бинтами, завтра становятся доктором.Антонина Цицулина, президент ассоциации предприятий и индустрии детских товаров
Перед официальным открытием с коллегой, министром из Нижегородской области зарубились в «Морской бой». Жаль, доиграть не успели, но это было настолько интересно, мы на какое-то время полностью отвлеклись от внешнего мира, ведь наши игрушки интересны и детям, и взрослым.Денис Пестриков, министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
Это единственный форум в России, который собирает всю индустрию детских товаров в одном месте, показывает наши достижения. Мы движемся в правильном направлении, и теперь нам нужно наращивать темпы — заниматься вопросами импортозамещения, производить качественную продукцию. По сравнению с первым форумом «Айда играть» сегодня фестиваль вышел на абсолютно новый уровень.Максим Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
Такие фестивали нужно проводить регулярно! Они позволяют предприятиям презентовать свою продукцию и выстраивать межрегиональные связи. Башкирия всегда очень гостеприимна, и нижегородцы с радостью приезжают в Уфу.Сергей Рябов, руководитель Центра кластерного развития Нижегородской области
Форум невероятно большой, глобальный. Не в каждом городе проводятся мероприятия настолько серьезного масштаба. Сейчас такие фестивали становятся важным инструментом для производителей игрушек, для продвижения их продукции. Наш стенд посещает очень много людей. Они говорят: «Как круто, вы молодцы!». И особенно их радует, а некоторых удивляет, что все это произведено в нашей России.Константин Первенов, изобретатель игр из Кирова
Фестиваль, который сегодня проходит, – очень важен. Он не только развивает индустрию, но и в каждом взрослом пробуждает ребенка.Антон Зорькин, ведущий программы «С добрым утром, малыши!»
Я потрясён, насколько это мероприятие масштабно. Думал, всё будет немножко скромнее. Надеюсь, останется время пройтись и купить себе что-то на память. Такие мероприятия обязательно нужны. Лично меня они возвращают в детство. Здесь очень добрые и отзывчивые люди.Гоша Котский, ведущий программы «У меня лапки»
Хорошо, что собрали столько интересных игр и игрушек вместе. Сейчас у детей много возможностей, но важно их правильно направить. Фестиваль «Айда играть» именно этому и учит. Тут очень зажигательная атмосфера, это заслуга не только организаторов и ведущих – у вас отзывчивый, добрый народ.Юрий Сокиркин, актер, голос Фили из передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Здесь у нас есть уникальная возможность своими глазами наблюдать, как дети с родителями пробуют новинки и реагируют на них: от одних не оторвешь, а к другим – с прохладцей. Так понимаешь, что стоит доработать. Продавцу в магазине сделать это невозможно.Наталья Серегина, старший менеджер нижегородской компании «Десятое королевство»
Очень крутая атмосфера! К нам в шатер приходят и взрослые, и дети. Они играют в «Морской бой» и другие игрушки. Мы смотрим и думаем: «Как приятно быть полезным». Организаторы молодцы, мы очень рады, что нас пригласили, надеюсь мы будем дружить многие годы.Наталья Субботина, директор компании «Умные площадки» из Нижегородской области