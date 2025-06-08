Гости «Айда играть» в Уфе поделились впечатлениями о мероприятии

В мероприятие, которое инициировал ваш Глава Радий Хабиров, сначала многие не верили, а сейчас это самая большая игротека в России, куда приходят тысячи семей. В рамках форума мы провели совещание, обсудили как сделать так, чтобы таких игрушек было больше, чтобы мы знали своих производителей, появлялись большие национальные бренды, чьими игрушками играли миллионы детишек. Мы ведем игру за будущее, ведь игры развивают способности и возможности. Дети, увлекающиеся конструкторами, становятся архитекторами, а кто «лечит» близких игрушечными пластырями и бинтами, завтра становятся доктором.

Антонина Цицулина, президент ассоциации предприятий и индустрии детских товаров