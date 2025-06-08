В Башкирии подросток на машине насмерть сбил девочку

В Абзелиловском районе ведётся расследование смертельной аварии. Инцидент произошёл в селе Красная Башкирия.

Фото №1 - В Башкирии подросток на машине насмерть сбил девочку

7 июня на улице Октябрьской 16-летний парень без водительских прав на «Ладе Приора» допустил наезд на 16-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате. Пострадавшую экстренно госпитализировали с различными травмами, однако девочка скончалась сегодня, 8 июня, в больнице.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения, выяснит обстоятельства приобретения юношей транспортного средства, даст оценку действиям родителей по надлежащему исполнению своих обязанностей. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Фото: ГАИ РБ. 

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